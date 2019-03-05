Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью ожидаются дожди, которые днем прекратятся. Сильный северо-западный ветер вечером стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем около восьми градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 767 до 777 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 85-95%, днем - 60-70%.
В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами снегопад. Утром туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью до шести градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.
В пятницу временами усиливающийся северный ветер на Апшероне может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.