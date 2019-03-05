Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер

В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью ожидаются дожди, которые днем прекратятся. Сильный северо-западный ветер вечером стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем около восьми градусов тепла.