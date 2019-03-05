При обстреле в Афганистане пострадал кандидат в президенты

От трех до десяти взрывов произошли на западе афганской столицы Кабула на мероприятии, посвященном годовщине смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари.

Как сообщает TOLOnews, на мероприятие в 13-м округе собрались многие крупные политики. Пострадали не менее 17 человек, среди них трое детей. Один из раненых скончался.

Среди пострадавших оказался кандидат на пост президента Афганистана, лидер партии «Национальный конгресс Афганистана» Абдул Латиф Педрам.

Позже выяснилось, что речь идет о минометном обстреле, были слышны звуки выстрелов. Пострадали также восемь охранников другого кандидата на пост президента страны — бывшего советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммада Ханифа Атмара.