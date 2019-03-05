Баку и Лондон подписали документ о военном сотрудничестве

В Управлении международного военного сотрудничества состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Согласно информации, было рассмотрено текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, также был проведен обмен мнениями по региональной безопасности.

Итогом переговоров стало подписание «Плана военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Соединенного Королевства на 2019-2020 финансовый год».