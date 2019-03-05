В Таиланде из-за принцессы распустили партию

Такое решение суд принял после того, как партия выдвинула на пост премьера сестру короля страны Махи Вачиралонгкорна — Убон Раттану.

Конституционный суд Таиланда принял решение распустить оппозиционную партию «Тхаи Ракса Чаат» (Партия тайских патриотов). Лидерам партии также запрещено заниматься политической деятельностью в следующие 10 лет, сообщает Bangkok Post.

Суд указал, что конституция королевства ясно предусматривает, что король и королевская семья должны оставаться политически нейтральными, и партия нарушила избирательный закон, когда решила выдвинуть старшую сестру короля на пост премьера.

Принцесса Убон Раттана — старшая сестра короля Таиланда, ей 67 лет. Она отказалась от своих королевских титулов в 1972 году, но до сих пор официально считается членом королевской семьи.