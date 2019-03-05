Пострадавшие от землетрясения районы получат деньги
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий землетрясения, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для продолжения работ по устранению ущерба, нанесенного жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах в результате землетрясений, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана выделяются 11 миллионов манатов, в том числе пять миллионов манатов Министерству по чрезвычайным ситуациям - для строительства жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов и продолжения в них укрепительно-восстановительных работ, и по два миллиона манатов исполнительной власти Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов - для ремонта жилых домов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.