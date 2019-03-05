Цукерберг заявил о возможной блокировке Facebook в некоторых странах

Facebook не будет хранить конфиденциальные данные пользователей в тех странах, где не соблюдаются права человека. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг, пишет издание Znak.com.

«С целью защиты данных от получения к ним ненадлежащего доступа мы не будем хранить важную информацию в тех странах, у которых плохая репутация в области соблюдения прав человека, в частности, речь идет о праве на личную жизнь и свободу волеизъявления», — написал Цукерберг в Facebook.

При этом он отметил, что «предоставлять услуги в стране, где нарушаются права человека, и хранить в ней данные людей» — это совершенно разные вещи.

Список стран, где Facebook не будет хранить конфиденциальные данные, в посте Цукерберга не указаны.

Цукерберг также отметил, что соблюдение новых принципов конфиденциальности его компании может привести к тому, что «сервисы будут заблокированы в некоторых странах».