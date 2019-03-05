Ильхам Алиев наградил военнослужащих Внутренних войск
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих в связи с 27-й годовщиной создания Внутренних войск МВД, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, за участие в обеспечении территориальной целостности страны, проявленную в ходе боя храбрость, за отличие при выполнении своих должностных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, награждены медалями "За отвагу" (посмертно) лейтенант Вилаят Юнус оглу Худиев и солдат Эльшан Орудж оглу Гасымов, медалями "За военные заслуги" - группа военнослужащих Внутренних войск МВД.