МТС заплатит США за взятки Гульнаре Каримовой

Российская телекоммуникационная компания МТС достигла мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США по делу о коррупции в бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане, пишет Радио Азатлык.

Согласно начавшемуся в 2014 году американскому расследованию, чтобы попасть на рынок Узбекистана, МТС давала взятки структурам, принадлежащим дочери экс-президента страны Гульнаре Каримовой. Так как акции МТС продаются на биржах США, деятельность компании подпадает под американскую юрисдикцию.

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США были заведены уголовные дела: ей предъявили обвинение в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые Каримова получала минимум от шести телекоммуникационных компаний (мобильных операторов и тех, кто занимался прокладкой кабелей и обеспечением покрытия WiFi и WiMAX в Узбекистане).

В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около 53 миллионов долларов. В 2017 году Каримову осудили к 10 годам лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.