Эльмар Мамедъяров выразил недовольство Россией

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил обеспокоенность послу РФ в Баку Михаилу Бочарникову в связи с участием представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабах е в заседании российско-армянского «Лазаревского клуба» в Москве.

Э.Мамедъяров в четверг в Баку встретился с М.Бочарниковым по просьбе российской стороны.

«Подчеркнув роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ, Э.Мамедъяров отметил, что участие представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе в заседании российско-армянского «Лазаревского клуба», в котором также участвовали официальные лица РФ, вызвало протест азербайджанской стороны», - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что подобные случаи противоречат нормативно-правовой базе, которая является основой азербайджано-российских отношений, и роли РФ в качестве посредника в урегулировании конфликта.

«Министр отметил, что существующие отношения между Азербайджаном и РФ носят стратегический характер», - подчеркивает пресс-служба МИД.