Полиция предупредила организаторов марша феминисток в Баку

Инициативная группа женщин-феминисток, состоящая из немногочисленной группы участников в социальной сети, создала мероприятие, называемое «8 Марта – выступай против насилия», и призывает к проведению в Баку шествия «8 Марта», сообщает Главное управление полиции Баку.

В соответствии с требованиями закона «О свободе собрания», для проведения массовых акций участники должны в предусмотренном законодательством порядке обратиться в Исполнительную власть Баку для согласования вопросов получения соответствующего разрешения.

Организация и проведение любой несанкционированной с ИВ Баку массовой акции является правонарушением, и влечет соответствующую ответственность.