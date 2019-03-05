Как сборная Азербайджана будет готовиться к матчу с Хорватией Из Мардакяна в Загреб
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич и его тренерский штаб определились с планом подготовки к первому отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года против Хорватии, который состоится в Загребе 21 марта, и к товарищеской игре с Литвой (25 марта, «Баксель Арена»).
Наша команда соберется 16 марта и до 19 марта будет тренироваться на полях Центра национальных сборных в Мардакяне. 19-го днем наши футболисты вылетят в Загреб. К утру 22-го марта сборная Азербайджана будет уже в Баку и начнет подготовку к игре с Литвой.
Список приглашенных в сборную Азербайджана футболистов будет объявлен на следующей неделе.
Между тем Никола Юрчевич побывал на базах ведущих клубов страны – «Карабаха» и «Нефтчи». Он встретился с главными тренерами обеих команд – Гурбаном Гурбановым и Роберто Бордином. В ходе этих встреч обсуждался уровень готовности футболистов, которых планируется пригласить в сборную.