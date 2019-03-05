Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравление в связи с Международным женским днем - 8 Марта, сообщает АзерТАдж.
"Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Сердечно поздравляю с Международным женским днем.
Настоящее восхищение вызывают Ваши обаяние, интеллигентность и мудрый подход к решению важных государственных задач.
Убежден, что Ваш опыт политической и общественной деятельности будет всемерно содействовать дальнейшему развитию партнерства.
От всей души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, здоровья, счастья и успехов на ответственном посту", - говорится в поздравлении президента Беларуси.