В Италии ввели безусловный доход

В Италии заработала социальная программа, по которой безработные и малоимущие граждане обеспечиваются безусловным базовым доходом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на своего корреспондента в Риме.

Вице-премьер и министр труда Луиджи Ди Майо, работавший над этим проектом, подчеркнул, что правительство сдержало свое обещание. По его словам, на выплаты государства могут рассчитывать пять миллионов итальянцев — «людей-невидимок, далеких от политических дебатов».

Старт реформы выдался напряженным, пишет Reuters: за выплатами одновременно обратились тысячи граждан, они обступили почтовые отделения и центры налоговой помощи. Вместе с тем отмечается, что несмотря на постоянный поток заявителей, неразберихи нет, поскольку многие прислушались к рекомендации не идти оформляться в первый же день.

Для не имеющих семей граждан выплата составит 500 евро в месяц в том случае, если доходы равны нулю. Семья без дохода и с тремя несовершеннолетними детьми получит 1050 евро, а семья, снимающая жилье, сможет претендовать на дополнительное пособие в размере 280 евро. Выплаты не смогут получить граждане, чей ежемесячный доход превышает 780 евро, домохозяйства с доходом выше шести тысяч евро в месяц и собственники недвижимости дороже 30 тысяч евро.