Сборная Азербайджана набрала первое очко на чемпионате мира по шахматам
В 3-м туре чемпионата мира по шахматам в Астане сборная Азербайджана, выступающая без Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова, сыграла вничью с Казахстаном – 2:2.
Единственную победу в нашей команде одержал Ниджат Абасов, одолевший белыми Петра Костенко. А вот Рауф Мамедов подвел сборную Азербайджана, уступив белым цветом Ануару Исмагамбетову.
Напомним, что в первых двух турах Азербайджан проиграл Китаю и Англии.
В других матчах 3-го тура Россия победила Китай со счетом 2,5:1,5. Также Иран одолел Швецию, а Индия – Египет. В матче Англия – США зафиксирована ничья.
С 6 очками Россия вышла в единоличные лидеры. По 5 очков у Англии, США и Индии. Сборная Азербайджана имеет 1 очко и занимает 8-е место среди 10 команд, опережая Египет и Швецию.
В 4-м туре азербайджанские шахматисты сыграют со шведами.