Массовые увольнения в Минэкологии

В Азербайджане с декабря 2018 года по сей день уволены с работы 52 сотрудника лесного хозяйства. Об этом сегодня сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает Trend.

Ф.Алиев сказал, что эти лица были уволены из-за неправильного выполнения своих обязанностей по защите лесов.

«К большему сожалению, мы не смогли продолжить работу с ними из-за слабых организаторских навыков этих лиц, назначенных нами на должность. Поэтому мы освободили от занимаемой должности начальников региональных управлений в Шеки, Масаллы, Шамахе и Лянкяране», - добавил Алиев.