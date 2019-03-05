Россиян будут сажать за «неуважение к правительству»

Российский парламент одобрил противоречивый закон, который позволяет судам сажать людей в тюрьму за "неуважение" к правительству или государственным чиновникам, включая президента Владимира Путина, сообщает The Guardian.

Закон, который, по словам критиков, напоминает законодательство советских времен, использовавшееся для борьбы с политическими диссидентами, предусматривает штрафы в размере до 100 тыс. рублей (1155 фунтов) за "непристойные" онлайн-посты, которые демонстрируют "вопиющее неуважение к обществу, стране, официальным государственным символам России, Конституции или властям.

Лицам, повторно совершившим правонарушение, могут грозить штрафы, в два раза превышающие эту сумму, или 15 дней тюремного заключения".

По словам Александра Верховского, главы московского Центра "Сова", люди могут столкнуться с судебным преследованием за комментарии в интернете или шутки о парламенте, говорится в статье.

Издание сообщает, что парламент одобрил и другой закон, позволяющий властям блокировать веб-страницы, на которых публикуются "неуважительные" материалы или "фейковые новости".