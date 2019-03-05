С советских времен лучшим подарком считались розы и тюльпаны. Практически на всех поздравительных открытках 8 Марта изображались тюльпаны, и эти цветы даже стали символом Международного женского дня.

Самый популярный подарок нашим дорогим женщинам в Международный женский день 8 марта, конечно же, букет цветов. И бакинские цветочные магазины уже выставили на свои витрины всевозможные местные и импортные цветы.

Оптимальный букет для подарка уважаемым и любимым, как правило, состоит из 11, 15 или 21 розы или тюльпана. Как утверждают флористы, 11 цветов символизируют признание в глубоких и искренних дружеских чувствах, а глубокую любовь выражает букет из 15 этих прекрасных даров природы.

Так во сколько же обойдется этой весной азербайджанским мужчинам букет цветов на 8 Марта? Как сообщили haqqin.az в магазинах Ağ Çiçeyim, Gulum, Gloria, Cennet gul salonu, одна роза в канун праздника стоит 8 манатов, тюльпан - 4 маната. Практически во всех магазинах флористы предлагают также изысканные композиции из бутонов роз в крафт-бумаге по цене 80-100 манатов. Это, конечно, для состоятельных людей, намеревающихся выразить особое почтение своим женщинам.

Ну а букеты поскромнее - из хризантем, герберов, гладиолусов - обойдутся в 3-4 маната за цветок. То есть вполне доступно, чтобы порадовать жен, матерей, сестер и просто знакомых.