Сегодня в Стамбуле состоялось открытие самого крупного религиозного комплекса в мире: рано утром из мечети Чамлыджа, расположенной на самом высоком холме города, прозвучал первый азан, пишет NEWSru.co.il.

Мечеть Чамлыджа находится в районе Ускюдар, камень в ее основание заложил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Строительство ее продолжалось шесть лет и обошлось в $27 миллионов.

Мечеть способна вместить более 40 000 человек и включает в себя музей, художественную галерею и библиотеку.