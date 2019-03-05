Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние связей, перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции, военно-политическая обстановка в регионе, ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Посол Эркан Озорал представил министру обороны нового военного атташе Турции в Азербайджане бригадного генерала Исмаила Хаккы Косеали.

Генерал-полковник поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.