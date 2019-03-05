В Баку задержали грабителей из Грузии

Согласно информации, на след 40-летнего Лаши Абрамишвили, 45-летнего Шимаги Гаприндашвили, 50-летнего Рамази Матчарашвили, а также жителя Агдамского района 31-летнего Вюсала Магеррамова удалось выйти в результате расследования кражи, совершенной в Бинагадинском районе.

В Баку сотрудниками уголовного розыска Управления полиции Бинагадинского района задержаны граждане Грузии, обвиняемые в квартирной краже, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на РУП.

28 февраля из квартиры 42-летнего Рафсана Новрузова были похищены золотые украшения на пять тысяч манатов. Злоумышленники проникли в квартиру днем, пока Новрузов отсутствовал. Задержанные признались в содеянном, после того как следственно-оперативная группа раздобыла улики против них. Подозреваемые попали на камеру видеонаблюдения, установленную в блоке жилого дома. У них изъяты краденые золотые украшения.

Следствие предполагает, что квартира Новрузова не единственная, куда проникли «гости столицы». В настоящее время выясняется, с какого времени они находятся на территории Азербайджана.