Протестовавшую против хиджаба иранку приговорили к длительному сроку
В Иране вынесен приговор юристу и правозащитнице Насрин Сотуде, которая неоднократно выступала адвокатом на процессах против женщин, протестовавших против обязательного ношения хиджаба. Об этом пишет NEWSru.co.il со ссылкой на организацию The Center for Human Rights in Iran.
Как рассказал организации супруг Насрин - Реза Хандан, она была признана виновной в преступлениях, угрожающих государственной безопасности, и приговорена к многолетнему тюремному заключению. Никаких дополнительных сведений не приводится.