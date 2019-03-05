Президент РФ Владимир Путин в преддверии Международного женского дня посетил московское подразделение конной полиции. Во время посещения глава российского государства продемонстрировал навыки верховой езды, а также преподнес сотрудникам конной полиции орловского рысака по кличке Золотой Луч, сообщает ТАСС.

Российский лидер посмотрел показательное конное выступление на манеже, осмотрел экспозицию, посвященную работе этого полка полиции, а также лошадей.

«Прокатитесь с нами?» — предложила президенту одна из сотрудниц полка. Путин ответил согласием и вместе с наездницами из конной полиции сделал верхом несколько кругов по манежу.

«Интерфакс» пишет, что пару раз лошадь главы российского государства заартачилась и попыталась пойти задом, но потом продолжила бежать рысью.