В Баку прибыл новый посол США

Отметим, в январе этого года Сенат США утвердил кандидатуру Литценбергера на пост посла США в Азербайджане. Литценбергер заменил на этом посту Роберта Секуту, завершившего свою дипломатическую миссию в Азербайджане в марте 2018 года.

Э.Литценбергер в различное время занимал должность старшего научного сотрудника в немецком Фонде Маршалла, заместителя начальника миссии США в НАТО, заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане, заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии и заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане. Владеет французским, русским, сербским и болгарским языками.