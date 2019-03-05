США обвинили Россию в «тайном сговоре» со «спасителем Ливии» Хафтаром
Россия тайно оказывала поддержку в Ливии маршалу Халифе Хафтару, чтобы закрепиться в стратегически важном для Москвы регионе, заявил глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер, сообщает Интерфакс.
По словам Вальдхаузера, публично россияне поддерживали процесс в рамках ООН, но тайно оказывали помощь и поддержку Национальной ливийской армии экипировкой, людьми.
Успех Хафтара позволит России закрепиться в ключевых районах южнее НАТО, а также возобновить контракты времен бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в сфере нефтедобычи и поставок вооружений, подчеркнул Вальдхаузер.
Ранее сообщалось, что сотни российских наемников воюют на стороне Хафтара в Ливии.