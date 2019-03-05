Саудовская Аравия нашла гигантские запасы газа в Красном море

Гигантские запасы газа обнаружены в Красном море. Об этом объявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Других подробностей телеканал пока не приводит.

Красное море омывает с запада берега Египта, Судана и Эритреи, с востока - Саудовской Аравии и Йемена.

Согласно сайту телеканала, Аль-Фалих также заявил, что компания Saudi Aramco рассматривает инвестиции в ряд проектов СПГ в США, а также в нефтехимическую отрасль в Южной Африке.

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