Саудовская Аравия нашла гигантские запасы газа в Красном море
Гигантские запасы газа обнаружены в Красном море. Об этом объявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Других подробностей телеканал пока не приводит.
Красное море омывает с запада берега Египта, Судана и Эритреи, с востока - Саудовской Аравии и Йемена.
Согласно сайту телеканала, Аль-Фалих также заявил, что компания Saudi Aramco рассматривает инвестиции в ряд проектов СПГ в США, а также в нефтехимическую отрасль в Южной Африке.