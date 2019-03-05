Баку экстрадирует в Турцию террориста ПКК

Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Азербайджана об экстрадиции в Турцию гражданина этой страны 29-летнего Озгура Думана. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, Озгур Думан, объявленный в розыск по обвинению в принадлежности к террористической организации ПКК и хранении взрывчатых веществ, бежал из Турцию в Грузию.

Когда его объявили в международный розыск, он перебрался в Азербайджан, где обратился в Государственную миграционную службу. Представившись гражданином Сирии, Думан заявил, что потерял документы.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что предоставленные им сведения не соответствуют действительности. Вскоре было установлено, что Думан является членом ПКК, и в отношении него был начат судебный процесс.