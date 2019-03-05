Агаларов и Лепс откроют ресторан в Баку

Рестораны вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова и певца Григория Лепса могут быть открыты в Баку, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал RNS сам Эмин Агаларов.

«Планируется расширять концепцию «Рюмка водки» с Григорием Лепсом... Параллельно мы открыли наш большой ресторан Lesnoy. Считаем, что такой же ресторан может работать, как минимум, в Питере, в Казани, в больших городах тоже, в Баку...», – сообщил Агаларов.