Агаларов и Лепс откроют ресторан в Баку
Рестораны вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова и певца Григория Лепса могут быть открыты в Баку, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал RNS сам Эмин Агаларов.
«Планируется расширять концепцию «Рюмка водки» с Григорием Лепсом... Параллельно мы открыли наш большой ресторан Lesnoy. Считаем, что такой же ресторан может работать, как минимум, в Питере, в Казани, в больших городах тоже, в Баку...», – сообщил Агаларов.
Григорий Лепс подтвердил, что новые заведения могут появиться в регионах, не исключив развития по франшизе: «Непременно, планы есть, но реализация пока хромает. Контролировать другие города очень-очень проблематично и сложно. Может быть, это будет франшиза».
Ресторан «Рюмка водки» певцы открыли в Москве в октябре 2017 года. Позже на Большой Дмитровке открылся Lesnoy. Согласно данным СПАРК, единственным владельцем обоих заведений – ООО «Рюмка на Петровке» и ООО «Рюмка на Лесной» – является Эмин Агаларов.