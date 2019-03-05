Азербайджан построит в Бишкеке школу и парк

Азербайджан построит в столице Кыргызстана - Бишкеке общеобразовательную школу на 550 учащихся и парк имени Гейдара Алиева. Меморандум о взаимопонимании, предполагающий реализацию данных проектов, подписали сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов и посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджев, пишут киргизские СМИ.

Азиз Суракматов отметил, что договоренность о строительстве объектов была достигнута на встрече президентов двух стран.

«Парк имени Гейдара Алиева появится в южной части города, школа — в жилмассиве «Кок-Джар». Это подарок Азербайджана нашему городу. Мы предоставляем всю документацию и обеспечиваем инженерные коммуникации. Строительство и оснащение — за счет азербайджанской стороны», — отметил мэр Бишкека.

По его словам, начало строительных работ ожидается летом 2019 года.

Журналисты поинтересовались у посла Азербайджана в Кыргызстане, сколько средств планируется потратить на возведение двух объектов.

«Столько, сколько потребуется», — ответил И.Оруджев.