Обманутые таджикские мигранты провели акцию протеста в Ереване

«Мы выращивали хлопок в селе Аракс близ Эчмиадзина, но Гагик Хачикян не платил нам зарплату в течение полугода. Если есть закон, то пусть правительство страны выплатит нам наши деньги. Наши семьи ждут нас в Таджикистане», – сказал один из протестующих.

По словам таджикистанцев, Хачикян обманул в общей сложности десять человек, пятеро из которых, не дождавшись зарплаты, уехали на родину, остальные пытаются добиться справедливости.

Бизнесмен Гагик Хачикян 20 лет работал в Таджикистане — сначала сам трудился на хлопковых полях, а затем занялся импортом таджикского хлопка в Армению. В 2015 году переехал в Армению с желанием выращивать хлопок на родине и привез с собой таджикских специалистов. Осенью 2018 года в Армении начался первый сбор хлопка. По словам помогавших Хачикяну таджикистанцев, хлопок вырос качественный. К его сбору были привлечены около сотни человек, большинство из них — местные жители.