Лига Европы: конфуз «Арсенала» и «Зенита» Путь в Баку

Отдел спорта

Сегодня в Европе проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, финал которой состоится в Баку 29 мая.

Один из фаворитов турнира – лондонский «Арсенал» – проиграл на выезде французскому «Ренну» со счетом 1:3. С 41-й минуты англичане играли в меньшинстве из-за удаления Сократиса Папастатопулоса. Получив численное преимущество, «Ренн», проигрывавший к тому моменту, забил три гола.

Питерский «Зенит» считался фаворитом в противостоянии с аутсайдером испанского чемпионата «Вильярреалом», однако уступил дома 1:3 и теперь вряд ли выйдет в четвертьфинал.

Многократный победитель Лиги Европы «Севилья» дома не смогла переиграть чешскую «Славию» - 2:2.

Результаты всех сыгранных матчей

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Бенфика» (Португалия) – 1:0

«Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия) – 0:0

«Ренн» (Франция) – «Арсенал» (Англия) – 3:1

«Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия) – 2:2

«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания) – 1:3.

В полночь по бакинскому времени начнутся еще три игры:

«Челси» (Англия) – «Динамо» (Киев, Украина)

«Наполи» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия)

«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия).

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