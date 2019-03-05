Лига Европы: конфуз «Арсенала» и «Зенита» Путь в Баку
Сегодня в Европе проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, финал которой состоится в Баку 29 мая.
Один из фаворитов турнира – лондонский «Арсенал» – проиграл на выезде французскому «Ренну» со счетом 1:3. С 41-й минуты англичане играли в меньшинстве из-за удаления Сократиса Папастатопулоса. Получив численное преимущество, «Ренн», проигрывавший к тому моменту, забил три гола.
Питерский «Зенит» считался фаворитом в противостоянии с аутсайдером испанского чемпионата «Вильярреалом», однако уступил дома 1:3 и теперь вряд ли выйдет в четвертьфинал.
Многократный победитель Лиги Европы «Севилья» дома не смогла переиграть чешскую «Славию» - 2:2.
Результаты всех сыгранных матчей
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Бенфика» (Португалия) – 1:0
«Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия) – 0:0
«Ренн» (Франция) – «Арсенал» (Англия) – 3:1
«Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия) – 2:2
«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания) – 1:3.
В полночь по бакинскому времени начнутся еще три игры:
«Челси» (Англия) – «Динамо» (Киев, Украина)
«Наполи» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия).