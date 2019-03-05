«Газпром» впервые продал газ в Европу за рубли

ООО «Газпром экспорт» (дочерняя компания «Газпрома») впервые продало на своей электронной торговой платформе газ за рубли — западноевропейская компания купила 80 млн кубометров с поставкой до конца месяца в зону NCG (географически это западная Германия), пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз компании.

По словам гендиректора компании Елены Бурмистровой, «сегодняшняя пробная сделка имеет не только коммерческое, но и поистине символическое значение. Впервые в истории «Газпром экспорта» западноевропейская компания приобретает у нас газ и оплачивает его в рублях. Пока рано давать далеко идущие прогнозы. Но мы планируем и в дальнейшем развивать продажи в рублях через отечественную электронную торговую платформу».

По мнению собеседников «Ъ» в отрасли, у европейской компании, купившей газ за рубли, российская валюта, видимо, уже была, и покупка стала удачным способом ее использования.

Из крупных клиентов «Газпрома» в России бизнес ведут BASF, OMV и Shell.

Сейчас газ на хабе NCG стоит около €17,6 за МВт/ч, это примерно составляет 13,7 тыс. рублей за тысячу кубометров. Таким образом, покупка 80 млн кубометров могла обойтись в 1,1 млрд рублей.