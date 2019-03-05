В Узбекистане опровергли самоубийство Гульнары Каримовой

"Никакого суицида и даже попытки суицида не было. Гульнара Каримова в установленном порядке сейчас отбывает наказание. Это очередные инсинуации вокруг этой резонансной темы", - говорится в сообщении пресс-службы узбекской генпрокуратуры.

Отметим, что на днях Гульнару Каримову перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания. В четверг же в соцсетях появилась информация о том, что она якобы совершила самоубийство после перевода в колонию, не выдержав глумления со стороны других заключенных.

В декабре 2017 года Каримова была осуждена к 10 годам лишения свободы. В июле 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на 5 лет. Отбывание наказания по выбору самой Каримовой было назначено по месту жительства ее дочери Иман. Для осужденной был установлен ряд ограничений, "в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб". Однако, как заявила генпрокуратура, Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства. По этой причине в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством было принято определение о замене ей наказания на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима.