Глава Apple «сменил» фамилию после встречи с Трампом

Глава корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своем аккаунте в Twitter, поставив вместо фамилии логотип компании, после того как президент США Дональд Трамп оговорился и назвал его «Тим Эппл». Об этом сообщает телеканал CNBC.

6 марта на заседании консультативного совета по кадровой политике президент США Дональд Трамп поблагодарил Кука за вклад в экономику страны и заявил: «Мы очень ценим это, Тим Эппл».

Как пишет телеканал, это не первая оговорка Трампа во время обращений к топ-менеджерам компаний. В мае прошлого года президент США назвал исполнительного директора производителя оружия Lockheed Martin Мариллин Хьюсон Мариллин Локхид.

