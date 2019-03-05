Легендарный бренд прекращает выпуск одежды

Американский дом моды Calvin Klein объявил о прекращении выпуска коллекции прет-а-порте. Компания объявила о закрытии своей люксовой линии одежды под брендом 205W39NYC после ухода креативного директора Рафа Симонса. Об этом сообщает издание Women's Wear Daily.

Изначально компания рассматривала сохранение коллекции со сменой названия. Но после тщательного анализа всего бизнеса руководство приняло решение сосредоточиться на массовом сегменте. Теперь в ассортименте американского бренда будут только джинсы и нижнее белье. Кроме того, компания выйдет из расписания Недели моды, закроет офис в Милане, сократит нью-йоркский штат на 50 человек и перестанет работать над кутюрной линией Calvin Klein by Appointment.

Свой будущий уход также анонсировала руководитель проекта Calvin Klein 205W39NYC Мишель Кесслер-Сандерс.

Причиной столь радикального решения стало то, что владелец основной доли модного дома Phillips-Van Heusen Corporation оказался недоволен малым доходом от бренда Calvin Klein 205W39NYC. За три года креативный директор Раф Симонс получил 70 миллионов долларов, но при этом его коллекции не принесли никаких инвестиций.

По сообщению СМИ, руководство компании продолжает искать нового арт-директора.