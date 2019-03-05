Запасы золота в России достигли рекорда

Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,3 млрд, составив на 1 марта $482,8 млрд против $480,5 млрд на 22 февраля. Доля золота в них обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сайт российского Центробанка.

«Объем международных резервов за неделю вырос на $2,3 млрд, или на 0,5% в результате положительной переоценки», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что международные резервы России cостоят из cредств в иностранной валюте, cпециальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. По состоянию на 1 февраля запасы монетарного золота оценивались в 68,1 млн унций (2118,15 тонны).