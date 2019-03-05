Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тысяч за низкое число женщин на важных постах в 2017 году. Об этом сообщает Le Monde.

Так называемый «Закон Франсуа Совадета», принятый 12 марта 2012 года, устанавливает квоту в 40% для женщин при назначении на руководящие посты на госслужбе и в крупных компаниях.



В 2017 году этот показатель в МИД Франции составил только 29%. Назначенный судом штраф составил €90 тыс. за каждое из пяти недостающих до установленной квоты мест.

Один из чиновников МИД сообщил изданию, что в 2018 году ситуация была нормализована — был достигнут показатель в 39%.

