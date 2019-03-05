Эльдар Алиев 04:22

Главным событием в этом году стал, безусловно, указ президента И.Алиева, решивший один из самых болезненных социальных вопросов - проблемных кредитов. Соответствующий указ президента разрулил создавшуюся сложную ситуацию и расставил все точки над «I”. Приветствуя это важное решение, известный эксперт Акрам Гасанов напоминает еще одну важную проблему – невозвращенные вклады обанкротившихся банков. Вот уже два года А.Гасанов возглавляет комитет кредиторов обанкротившегося банка Bank Standard. Сегодня опытный юрист решил поделиться с читателями haqqin.az своими мыслями вокруг ситуации с ликвидацией обанкротившихся банков.

Сразу же отмечу, что в целом процесс ликвидации обанкротившихся 12 банков проходит достаточно скрытно. Ликвидатор в лице Фонда страхования вкладов настойчиво отказывается переходить на прозрачный стиль работы. Видимо, не сам по себе Фонд отказывается от прозрачности своей деятельности - за этим ведомством зорко наблюдает Палата по надзору за финансовыми рынками страны, которая обычно так и ищет что-нибудь для зацепки. Даже судебные решения Фонд не всегда исполняет, на что не всякая структура может решиться. Зато этим часто злоупотребляла Палата еще при Руфате Асланлы, уволенным за грубые ошибки и коррупции. Задача фонда-ликвидатора в принципе проста - поскорее продать имущество банка и вернуть выданные им кредиты, а затем распределить вырученные таким образом денежные средства между кредиторами, в том числе незастрахованными вкладчиками. Но беда в том, что без должного контроля такая деятельность создает благоприятное поле для коррупции. И Азербайджан здесь не может составлять исключения. Ведь можно продать имущество банка практически за гроши (возможно, и с «откатом»), за определенную мзду пойти на уступки заемщикам банка, нерационально или с учетом собственных интересов тратить средства банка на его ликвидацию. Все это и должна контролировать Палата, но все это мы и наблюдаем на практике в течение долгого времени. Кроме того, чтобы всего этого не было, в цивилизованном мире процесс ликвидации банка проходит под контролем суда и комитета кредиторов. У нас, в частности, этот процесс контролирует Апелляционный суд. А что касается комитета кредиторов, то он создан только в пяти из 12 закрытых банков. Фонд упорно не хочет их создавать в оставшихся банках, несмотря даже на увещевания апелляционного суда. А ведь комитет кредиторов - участник судебного процесса по ликвидации банка, и это обеспечивает состязательность процесса. Иначе суду придется просто утверждать все, что предоставляет фонд, причем даже наперекор интересам вкладчиков.

Фонд, к примеру, ежеквартально должен предоставлять суду обновленный план ликвидации и финансовый отчет. Но план почему-то предоставляется уже после завершения соответствующего квартала, хотя закон предписывает делать это до этого. Собственно говоря, это следует из значения слова «план». Кроме того, закон обязывает фонд эту информацию предоставлять и всем кредиторам, независимо от наличия их комитета. Но Фонд до сих пор не исполняет и эту обязанность. Дошло до того, что вкладчик одного из банков даже выиграл у фонда судебный спор по этому вопросу, но последний не исполняет и это решение суда. Пусть не сочтет читатель это нескромным, но комитет кредиторов Bank Standard однозначно является самым активным из всех действующих. Тем не менее, даже этому комитету приходится довольно трудно. Ситуация с банком очень тяжелая - только у физических лиц в банке все еще остаются порядка 150 млн. манатов незастрахованных вкладов, а у юридических лиц – в три раза больше. Но при задолженности банка на сумму 1,2 млрд. манатов его реальные активы (рыночная цена имущества плюс обеспеченные кредиты) не достигают даже 200 млн. манатов. Это связано с тем, что подавляющее большинство (почти 60%) кредитов банка в свое время было выдано без всякого залогового обеспечения. Но это не облегчает жизнь обезденеженных вкладчиков. Кстати, в ликвидационном плане банка, утвержденном Верховным судом, также говорится, что причиной банкротства является повальное нарушение на протяжении долгого периода законодательства и требований Центробанка, в основном в сфере кредитования. Виноваты в этом конечно, в первую очередь акционеры и менеджмент банка. Но не только. В их числе и Центробанк, не выполнивший должным образом функцию банковского надзора. А данная функция, конечно же предполагает защиту интересов кредиторов банка. Кстати, Центробанк и по сей день скрывает акты проверок банка. Кроме того, в банке несколько лет не проводился внешний аудит. Аудитор в лице KPMG трижды письменно обращался в Центробанк с жалобой по этому поводу, но последний никак не отреагировал на этот сигнал, что следует из заявления Аудиторской палаты страны. Между тем, сам KPMG тоже небезгрешен. За пару лет до банкротства банка аудиторы существенно занизили убытки, высоко оценив качество кредитного портфеля банка. А уже после банкротства снизили оценку того же кредитного портфеля почти в 10 раз! Вот какие бывают аудиторы.

И наконец, большая доля вины ложится на Палату по надзору за финансовыми рынками и назначенное этим госведомством временное руководство Bank Standard при попытке санации последнего. Так вот, при этом процессе банк потерял еще 150 млн. манатов плюс непонятно куда делись выделенные государством по настоянию бывшего главы Палаты Руфата Асланлы на спасение банка 115 млн. манатов. Именно поэтому ряд вкладчиков подал в суд иск против Центробанка, Палаты и KPMG с требованием возместить нанесенный ущерб. И они намерены пойти до конца! Да и до банкротства у банка было имущество, за счет которого можно удовлетворить требования кредиторов на сумму, составляющую 2/3 их требований. В основном это, конечно же, выданные кредиты. Пусть даже беззалоговые. Кредитный портфель банка составляет примерно 700 млн. манатов. За ними стоят тысячи и тысячи заемщиков. Однако почти 90% этого портфеля приходится на долю менее 200 заемщиков. Нетрудно понять, что речь идет о так называемых кредитных олигархах. По утверждению фонда, он ведет более 2000 судебных процессов против заемщиков Bank Standard. Хотя из «Электронного судебного портала», созданного по инициативе главы государства, следует, что фонд не ведет даже 20% от заявленных дел. Комитет требует предоставить список судебных дел, но фонд отказывается, хотя никакой тайны в этом нет. Ведь в указанном портале публикуется информация обо всех процессах. Видимо, фонду есть что скрывать. Но страшнее другое. Даже если верить фонду, процессы, которые он ведет, не охватывают и 40% кредитного портфеля. Он тратит столько времени и сил против мелких заемщиков, хотя подав в 10 раз меньше исков против крупных заемщиков, можно вернуть 90% кредитов?! Но он упорно не делает этого. Правда, в фонде говорят, что по ряду кредитов уже обратились в правоохранительные органы. Но разве это отменяет необходимость подачи иска в суд. И, самое непонятное: фонд скрывает список судебных дел и заемщиков, по которым, якобы, обратился в правоохранительные органы, даже от апелляционного суда, который призван контролировать процесс ликвидации банка. Короче, по самому главному вопросу – возврату кредитов – фонд всячески избегает отчетности и контроля. В то же время прощает задолженности ряду заемщиков. Только в последнем квартале прошлого года фонд простил каким-то заемщикам задолженность на общую сумму 1,2 млн. манат. Но кому и почему, неизвестно. Даже суд не информируют. Известно, что владельцами обанкротившейся компании являются его кредиторы. Следовательно, хозяева Bank Standard - его кредиторы, включая вкладчиков. Руководители же фонда – наемники, призванные работать в интересах кредиторов. А потому должны обеспечивать прозрачность. А между тем, комитету не предоставляется даже список кредиторов, хотя он призван координировать кредиторов (а их в банке около 45 тыс.). Недавно фонд указал в ликвидационном плане банка, что часть вкладчиков отказалась от своих вкладов. Речь идет о нескольких миллионах манатов! Но как поверить в это, может им просто вернули средства вне очереди? У Комитета ведь нет перечня кредиторов с суммой их требований, а также перечня заемщиков с суммой их долга и динамики возврата ими своей задолженности. Откуда узнать, кто и сколько вернул, а также куда фонд дел эти деньги. Получается, что хозяева компании - одни, а его руководство без их ведома получает средства и куда-то их тратит! Такая вот здесь прозрачность и подотчетность. Много нареканий вызывает и вопрос продажи имущества банка. Да, тут фонд более прозрачен, хотя бы аукционы проводит. Но продает только движимость - автомобили, банкоматы и т.п. А основное имущество – недвижимость – почему-то не продает. Объясняют это тем, что, видите ли, нет покупателей. Смешной аргумент. Как это можно знать наверняка без проведения аукционов? Ведь постоянно проводятся аукционы для приватизации гособъектов и порой действительно никто не покупает. На то и есть аукционы.