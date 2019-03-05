Россия и Турция провели совместные учения в Черном море

Корабли Черноморского флота РФ провели совместные учения с кораблями Военно-морских сил Турции, в ходе которых отработали провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности, сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв, передает РИА Новости.

Турецкие моряки в период с 6 по 8 марта находились в порту Новороссийска с деловым заходом в рамках национальных учений Mavi Vatan-2019, одним из элементов которых является посещение иностранного порта.

"Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы ЧФ – патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" провели совместные турецко-российские учения "PASSEX" с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай",- сказал Рулёв.

По его словам, в рамках учений экипажи отработали взаимодействие в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.