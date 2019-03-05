Джекпот Powerball – США достиг $414 миллионов, тираж состоится в ближайшую субботу 9 марта, в 23:00 по североамериканскому восточному времени.

С ростом лотерейного джекпота растет и интерес к участию в лотерее. По оценкам экспертов, если приз не будет сорван в субботу, уже в течение двух ближайших недель он может дойти до миллиарда!

После серии аккумуляций главный приз лотереи достиг $414 миллионов, что на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире.

Согласно правилам лотереи США, участвовать в тиражах могут не только резиденты США, но и жители других стран, в том числе и туристы, при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

Так, правила гласят, что нерезиденты, в том числе и граждане Азербайжана, не могут въезжать на территорию США, равно как и покидать ее, с лотерейным билетом. Тем не менее, азербайджанцы имеют право участвовать в лотерее США, то есть, могут приобретать билеты и забирать выигрыши, при условии, что билет был приобретен законно на территории США и не вывозился за ее пределы.

Таким образом, гражданин Азербайджана может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Компания TheLotter успешно работает на рынке лотерейных услуг уже на протяжении более 15 лет, приобретает для своих клиентов со всего мира официальные билеты крупнейших лотерей США и Европы. За свои услуги сайт взимает небольшую комиссию с каждого билета, в то время как клиенты имеют возможность увидеть скан своего билета с выбранной комбинацией чисел еще до начала проведения тиража.

Участвовать в тираже лотереи США может каждый

Самый известный победитель на TheLotter на сегодняшний день - М.М., курд из Багдада, который выиграл джекпот в $6.4 миллиона в августе 2015 г., купив на сайте билет лотереи Орегон Мегабакс.