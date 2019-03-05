Европейцы создают свое ЦРУ
Президент Франции Эмманюэль Макрон создал «Коллегию европейской разведки» — особый орган, который позволит высокопоставленным сотрудникам спецслужб обмениваться опытом и обсуждать общую стратегию. Как сообщает французское радио RFİ, юридический статус новой организации будет определен только в конце марта на конференции в Испании, однако на первую встречу коллегии в Париж прибыли около 300 разведчиков и чиновников из всех стран Евросоюза, а также Швейцарии и Норвегии.
Комментируя эту информацию haqqin.az, российский эксперт по проблемам информационной безопасности Евгений Михайлов высказал мнение, что этим шагом европейцы хотят показать США способность обособленно обеспечивать собственную безопасность.
«Вместе с тем попытка создания европейского ЦРУ такой же миф, как и планы создания общеевропейских вооруженных сил. Вся система разведок европейских стран базируется на американских технологиях и технике. В частности, система GPS, которая активно используется всеми странами ЕС, - детище США, и все, что бы ни делали европейцы, будет легко отслеживаться Вашингтоном. Никакой самостоятельной централизованной разведки Евросоюза быть не может по той простой причине, что у европейцев нет надежной независимой системы предотвращения утечки информации. Как бы европейцы ни координировали свои действия, скажем, по выявлению шпионов или террористов, в половине случаев происходит слив информации», - уверен Михайлов.
Как считает политолог, единственная достойная разведка есть у отколовшейся от ЕС Великобритании, но МИ-6 всегда держалась особняком от сотрудничества с другими спецслужбами. У разведслужб стран ЕС есть шансы на относительную самостоятельность только в случае взаимодействия со спецслужбами других государств.