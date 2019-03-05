Ильхам Алиев принял главу Российского еврейского конгресса фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером, сообщает АзерТАдж. 

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