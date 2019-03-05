Казнивший оппозиционеров прокурор назначен главой судебной власти Ирана

Ибрагим Раиси также является председателем фонда «Астан-е Кудс Резави», на попечении которого находятся все шиитские святыни Ирана.

Правозащитная организация Human Rights Watch и Госдеп США резко раскритиковали назначение человека, ответственного за массовые казни в 80-х годах, на должность главы судебной системы Ирана.

Наблюдатели считают, что назначение Ибрагима Раиси усилит позиции консерваторов и ослабит позиции сторонников нынешнего президента Хасана Роухани.

Human Rights Watch в своем заявлении по этому поводу говорит, что Ибрагим Раиси в 1988 году был одним из четырех членов комитета, который вынес решение о казни нескольких тысяч политических заключенных.

Директор организации по Ближнему Востоку и Северной Африке Сара Ли Уотсон заявила, что назначение такого человека на пост главы судебной системы «вызывает панику». По ее словам, вместо того, чтобы назначать И.Раиси на эту должность, надо было начать расследование «тяжких преступлений», которые он совершил.

«Участник массовых казней политзаключенных Раиси назначен на пост главы судебной системы Ирана. Это – позор!», - написал в Twitter спикер Госдепа Роберт Палладино.