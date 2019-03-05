В Армении ранили российского военнослужащего
Минувшей ночью в Гюмри получил ножевое ранение военнослужащий 102-ой российской военной базы в Армении, сообщает Regnum.
Согласно информации, в медцентр Гюмри ночью был доставлен мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки. Правоохранительными органами было установлено, что пострадавшим оказался 22-летний гражданин России Раджан Кажимиров. Молодой человек был не в состоянии дать показания. Пострадавший был прооперирован.
По факту проводится следствие.