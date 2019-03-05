Германия положила глаз на газ Азербайджана в Каспии

Председатель Совета директоров немецкой компании Vista Holding Group AG Карл-Генрих Гассер в интервью Transatlantic journal заявил о том, что его компания планирует вложить большие инвестиции в импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и ведет переговоры с Азербайджаном по этому поводу.

Глава немецкой компании заявил, что диверсификация энергоснабжения Германии — это проблема, которая затрагивает многие поколения немцев. К.Г.Гассер сказал, что назвал бы отказ Германии от импорта СПГ ошибкой.

Он подчеркнул, что СПГ для Германии должен быть найден по конкурентоспособным ценам, и его компания сейчас занимается поиском выгодных проектов в этой сфере.

Отвечая на вопрос журналиста издания об инвестициях немецкого холдинга в СПГ, Карл-Генрих Гассер заявил: «Мы очень заинтересованы в формировании инфраструктуры СПГ по всей Европе. Мы ведем переговоры с Азербайджаном по месторождениям в Каспийском море, где предполагается наличие огромных объемов газа.

Мы представлены в Азербайджане в проекте, который реализуется на юго-востоке от Баку на Каспийском море, и мы инвестируем в этот проект. Больше об этом проекте я смогу рассказать вам только к концу года».