Азербайджан начинает широкомасштабные учения

В учениях примут участие до 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах будут выполняться боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.