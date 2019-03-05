Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем - 9-13, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 774 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-65 процентов.