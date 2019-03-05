Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским
Комитет Палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России, передает РИА Новости.
Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает де-юре или де-факто российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.
Так, документ запрещает государственным органам США предпринимать действия, предполагающие признание Крыма российским.
При этом в тексте содержится исключение для президента – он сможет нарушить это правило, если это будет отвечать "интересам национальной безопасности".