Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает де-юре или де-факто российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.

Так, документ запрещает государственным органам США предпринимать действия, предполагающие признание Крыма российским.

При этом в тексте содержится исключение для президента – он сможет нарушить это правило, если это будет отвечать "интересам национальной безопасности".