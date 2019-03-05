Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сегодня Россия и Турция начинают совместное патрулирование территории в сирийском Идлибе, сообщает агентство Anadolu.

Министр отметил, что Турция будет патрулировать демилитаризованную зону, а Россия - внешний периметр зоны деэскалации. По его словам, совместное патрулирование важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня и обеспечения стабильности на северо-западе Сирии.

Глава минобороны Турции подчеркнул, что Анкара не поддерживает контактов с режимом Башара Асада. Переговоры ведутся исключительно с Россией, а при необходимости - с Ираном.

"Основное недовольство Анкары режимом Башара Асада связано с нарушением режима прекращения огня в Идлибе. Турция ожидает, что сторонники Асада будут соблюдать перемирие, и Москва добьется от сирийского режима прекращения обстрелов северо-запада Сирии", - заявил министр.

Договоренность о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб была достигнута между Россией и Турцией в Сочи в сентябре. Согласно условиям, до середины октября вооруженные группировки и сирийская армия должны были вывести из обозначенного района тяжелое вооружение, далее планировалось начать российско-турецкое совместное патрулирование линии разграничения и открытие трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама.