Присоединяйтесь к кампании "Samsung S10" от Azercell

Компания "Azercell Telecom", лидер на телекоммуникационном рынке страны, обслуживающий своих абонентов посредством инновационных решений и современных технологий, предcтавляет новую кампанию "Samsung S10". С 8-го по 31-е марта в рамках кампании “Samsung S10” каждому абоненту, приобретающему телефон Samsung в магазинах Azercell, в течение последующих 6 месяцев будет предоставлен в подарок Безлимитный Интернет пакет. Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно приобрести один из телефонов Samsung S10, Samsung S10+, Samsung S10 lite, Samsung A750, Samsung J600 или Samsung J250 в магазинах "Azercell Exclusive" или магазинах дилерской сети Azercell.

Отметим, что компания Azercell, нацеленная на внедрение в стране самых современных инноваций цифрового мира, будет и впредь продолжать радовать своих абонентов новыми кампаниями.

Воспользуйтесь выгодной кампанией от Azercell и не упустите шанс обрадовать своих близких в наступающие праздники.

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