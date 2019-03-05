Безработный американец выиграл в лотерее $27З млн

Житель штата Нью-Джерси выиграл джекпот лотереи в размере $273 млн. Об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, мужчина купил билет за $10, но забыл его в магазине. Заметив пропажу билета, американец вернулся в магазин на следующий день.

Как отмечается, продавец заметил оставленный билет и сохранил его, чтобы вернуть владельцу.

«Победа все изменит, потому что я был безработным. Первое, что я сделаю, это куплю новый пикап», — сказал победитель.

По его словам, он надеется найти незнакомца, который сохранил его билет, и поблагодарить его за это.